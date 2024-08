The High Table: in arrivo una serie tv sequel di John Wick 4

John Wick è morto nel finale del quarto capitolo, ma il suo franchise è assolutamente vivo e vegeto in casa Lionsgate.

Con un film spin-off in arrivo “Ballerina“, una serie prequel che ha ottenuto un ottimo successo su Peacock “The Continental” ed un’altra serie spin-off in arrivo, il franchise è in procinto di espandersi ulteriormente con una ennesima serie tv. Il nuovo show si intitola “The High Table“, e sarà una sorta di sequel di John Wick 4.

La nuova serie viene descritta da Deadline come una sorta di ponte narrativo tra il vecchio mondo (quello in cui viveva ed agiva il personaggio di John Wick) ed il nuovo, con le conseguenze del celebre scontro finale avvenuto nel quarto capitolo, e la “Tavola Alta” in una posizione precaria. Nello show verrano presentati nuovi personaggi cercherà di farsi un nome, ma anche alcuni dei personaggi più fedeli del franchise che rimarranno fedeli al vecchio ordine mondiale.

The High Table verrà prodotta esecutivamente da Keanu Reeves e Chad Stahelski, con quest’ultimo impegnato anche nella regia del primo episodio. La sceneggiatura, invece, è stata al momento affidata a Robert Levine (autore di The Old Man).

Stahelski, che a gennaio ha firmato un accordo con la Lionsgate per supervisionare la creatività del franchise di John Wick tra film, TV e altri media, è produttore esecutivo di The High Table tramite la sua società 87Eleven Entertainment. Levine, che è showrunner, è anche produttore esecutivo insieme a Reeves e a Erica Lee e Basil Iwanyk di Thunder Road, che sono produttori dei film.

Seguiranno nuovi aggiornamenti..

Correlati