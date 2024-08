Jenna Ortega con Glen Powell nel nuovo film di J.J. Abrams

La lanciatissima Jenna Ortega sarà tra i protagonisti del nuovo misterioso film prodotto da J.J. Abrams.

Secondo il the Hollywood Reporter, la giovane stella hollywoodiana ha firmato un accordo per affiancare un altro nome caldo ad Hollywood “Glen Powell” in un film la cui trama al momento rimane celata nel mistero. La Bad Robot di J.J. Abrams produrrà il film come parte di un mega-accordo con la Warner Bros stipulato nel recente passato.

Jenna Ortega sarà al cinema con l’atteso “Beetlejuice Beetlejuice“, ma anche con il thriller “Miller’s Girl“, mentre tornerà prossimamente anche come protagonista assoluta della seconda stagione di “Mercoledì“, la fortunatamente serie di Tim Burton. Il suo collega Glen Powell, invece, è attualmente al cinema con “Twisters“, il disaster movie da oltre 270 milioni di dollari di incasso; nel prossimo futuro sarà protagonista del remake di “Running Man“, film che vide anni prima Arnold Schwarzenegger come stella.

Seguiranno nuovi aggiornamenti..

