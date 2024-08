Peter Stormare ed altri due giovani attori sono saliti a bordo del cast di Until Dawn, il film che adatterà l’omonimo videogame.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il cast di Until Dawn continua a crescere, e questa volta anche attraverso un volto familiare per i tanti players del videogame in questione. Di fatto, l’attore svedese Peter Stormare ha già prestato il suo volto – e la sua voce – per il ruolo del Dottor Hill, inquietante psichiatra che spesso appare in alcune sequenze. Gli altri due attori aggiunti al cast sono Maia Mitchell (After the Dark), Belmont Cameli (Bayside School). Nessun dettaglio sui ruoli è stato riferito al momento.

Il film sarà diretto, come noto dal nostro ultimo aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Dauberman sta producendo con la sua Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e Lotta Losten di M’ngata, Roy Lee di Vertigo Entertainment e Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Michael Bitar sta supervisionando per lo studio.

Il cast di Until Dawn è al momento formato da Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Peter Stormare, Belmont Cameli, Maia Mitchell.

Until Dawn: il gioco.

Pubblicato per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un’avventura narrativa horror che segue otto amici riuniti in un remoto rifugio di montagna. Quando un misterioso assassino appare dall’oscurità, il giocatore deve compiere una serie di scelte che causeranno la sopravvivenza o la morte dei vari personaggi. Il gioco è stato creato da Supermassive Games.

