House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione

Con il finale di stagione oramai alle spalle, la serie tv House of the Dragon sembra già lanciata verso il futuro. Si, ma quante stagioni conterrà questo futuro?

Ad offrire un aggiornamento importante sul prequel di Game of Thrones, o meglio sul futuro della serie, è stato il co-creatore dello show Ryan Condal, e l’occasione è arrivata da un’intervista riportata in rete dal the Hollywood Reporter.

Dopo aver risposto ad una serie di domande “scottanti” riguardanti un finale di seconda stagione di House of the Dragon non esattamente emozionante, Condal ha riferito che la produzione della terza stagione partirà all’inizio del 2025, che questa conterà 8 episodi, ma soprattutto che i piani prestabiliti prevedono un arco temporale lungo ben quattro stagioni.

House of the Dragon è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George RR Martin. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione è durata 8 episodi. La serie si chiuderà con la quarta stagione.

La trama della seconda stagione (qui il trailer): Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. In questa seconda stagione il regno verrà spaccato in due e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

NEL CAST Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.

House of the Dragon S2 è approdata su Sky ed in streaming via NOW dal 17 giugno.

