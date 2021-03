Un omaggio a Lucio Dalla sugli schermi di Io Resto In Sala

Lucio Dalla non è stato solo un cantante, è stato il simbolo di Bologna, città dove è nato il 4 marzo 1943. E a Lucio Dalla viene dedicato un omaggio speciale con la presentazione di due documentari sulla sua figura: Senza Lucio di Mario Sesti e Caro Lucio ti Scrivo di Riccardo Marchesini, entrambi disponibili dal 4 marzo sugli schermi di #IoRestoInSala.

Senza Lucio, il documentario di Mario Sesti racconta Lucio Dalla attraverso gli occhi di Marco Alemanno e le voci di molti che lo avevano conosciuto bene, come Charles Aznavour, Paolo Nutini, John Turturro, i fratelli Taviani, Isabella Rossellini, Ernesto Assante, Gino Castaldo, Renzo Arbore, i Marta sui Tubi, Piera Degli Esposti, Paola Pallottino, Toni Servillo.

L’uscita di Senza Lucio è accompagnata da un incontro con l’autore Mario Sesti, critico e giornalista cinematografico e tra i direttori della Festa di Roma.



Caro Lucio ti scrivo, diretto da Riccardo Marchesini, mescola fiction e documentario, realtà e fantasia. Egle era la postina di Lucio Dalla ed entra in possesso di una serie di lettere indirizzate a Lucio. I mittenti sono i protagonisti di alcune delle sue canzoni, da Anna e Marco a Futura, e naturalmente Il “caro amico” de L’anno che verrà. Un modo diverso per conoscere Lucio Dalla attraverso i personaggi del suo universo musicale e, naturalmente, con Bologna come palcoscenico.

#IoRestoInSala: l’iniziativa

Io Resto in Sala é una lodevole iniziativa nata nel corso dell’emergenza sanitaria che coinvolge più di 50 sale cinema del territorio italiano obbligate alla chiusura fisica.

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambia nulla. Lo spettatore può acquistare il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento (sul sito https://www.iorestoinsala.it/ é possibile consultare l’elenco delle sale aderenti) e riceverà un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione del film.

I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete, uguali per tutti i cinema del circuito.

Senza Lucio di Mario Sesti

Dal 4 marzo 2021 – prezzo €4,90

Caro Lucio ti scrivo di Riccardo Marchesini

Dal 4 marzo 2021 – prezzo €2,90