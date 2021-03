La piazza della mia città: Bologna e Lo Stato Sociale in esclusiva sugli schermi di Io Resto in Sala

Lo Stato Sociale é una delle band protagoniste del Festival di Sanremo 2021 ma, dal 4 marzo sarà protagonista degli schermi di #IoRestoInSala con “La piazza della mia città”, il docufilm diretto da Paolo Santamaria che racconta il loro concerto in Piazza Maggiore a Bologna.

Nel 2018 Lo Stato Sociale ha gareggiato per la prima volta al Festival di Sanremo e, in pochissimi hanno potuto ignorare “la vecchia che balla” de Una vita in vacanza. Chi non li conosceva, si era accorto di questa band bolognese che fino ad allora era rimasta rintanata nel circuito indie italiano. A Giugno 2018 suonano nella piazza principale della loro città, Piazza Maggiore. Il docufilm “La piazza della mia città: Bologna e Lo Stato Sociale” racconta una delle piazze più iconiche d’Italia e la città magica che si muove intorno. Grazie ad un cast di star di primissimo piano del mondo dello spettacolo, la musica diventa protagonista di un indimenticabile documentario diretto da Paolo Santamaria che racconta aneddoti, curiosità e ricordi legati a Bologna, alla storia d’Italia e ai suoi personaggi.

#IoRestoInSala: l’iniziativa

Io Resto in Sala é una lodevole iniziativa nata nel corso dell’emergenza sanitaria che coinvolge più di 50 sale cinema del territorio italiano obbligate alla chiusura fisica.

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambia nulla. Lo spettatore può acquistare il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento (sul sito https://www.iorestoinsala.it/ é possibile consultare l’elenco delle sale aderenti) e riceverà un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione del film.

I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete, uguali per tutti i cinema del circuito.

La piazza della mia città: Bologna e Lo Stato Sociale di Paolo Santamaria

Dal 4 marzo 2021 – prezzo €7,99