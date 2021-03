Ultimo ciak battuto per Animali Fantastici 3

Le riprese di Animali Fantastici 3, terzo capitolo della saga spin-off dei racconti di Harry Potter, sono ufficialmente terminate, ora il film entrerà nella lunga fase di post-produzione.

Rimandate più volte a causa dell’emergenza Covid-19, le riprese di Animali Fantastici 3 sono partite lo scorso 1° settembre 2020, per concludersi proprio in questi giorni. La produzione ha poi subito le conseguenze dello scandalo Johnny Depp, con la successiva sostituzione dell’attore con Mads Mikkelsen. Tra le ambientazioni scelte per questa terza pellicola, Rio de Janeiro, Londra e Berlino.

ANIMALI FANTASTICI 3

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Yates. La sceneggiatura sarà firmata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci.

Il film approderà nelle sale il 15 luglio 2022.