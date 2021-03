Haley Bennett farà parte del cast di Borderlands

Posted on

L’attore – e pugile – Florian Munteanu è entrato a far parte del cast in costruzione di Borderlands, il film di Eli Roth tratto dall’omonima saga videoludica. Il The Hollywood Reporter, che stasera ha riportato la notizia, rivela che il ruolo assegnato a Florian Munteanu è quello del personaggio del gioco noto come Krieg, ovvero