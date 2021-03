Oscar 2021: diffusi i poster della 93° edizione degli Academy Awards

Questa sera l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso in rete i poster ufficiali relativi alla 93° edizione degli Academy Awards, o meglio noti Oscar 2021.

Con i poster (li troverete tutti in fondo alla pagina), l’Academy ha anche reso noto il ruolino di marcia relativo all’annuncio delle nomination, il prossimo lunedì 15 marzo ad opera di Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas. Di seguito l’intero programma:

Alle 14.19 si sveleranno i candidati all’Oscar come attore e attrice non protagonista, costumi, colonna sonora, corto live action e animato, sonoro e sceneggiatura adattata e originale. Alle 14.31 invece toccherà ai candidati all’Oscar come attore e attrice protagonista, film d’animazione, fotografia, regia, documentario lungo e corto, montaggio, film internazionale, trucco e parrucco, canzone originale, miglior film, scenografie ed effetti visivi.

Tornando al poster… o per meglio dire ai poster, si tratta di un’illustrazione di “Bring Your Movie Love” che celebra l’apprezzamento globale nei confronti del potere dei film per creare connessioni, educare e ispirare a raccontare le nostre storie. Sette artisti hanno collaborato creando gli artwork che compongono il poster: Temi Coker, Petra Eriksson, Magnus Voll Mathiassen, Michelle Robinson, Karan Singh, Victoria Villasana e Shawna X.

Gli Oscar 2021 saranno assegnati attraverso una cerimonia di premiazione attesa per il 25 aprile 2021.