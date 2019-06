Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha annunciato di aver prorogato di una settimana la promozionale dedicata ai possessori di SKIN ucicard.

Lanciata la settimana scorsa (ecco tutti i dettagli), la Settimana SKIN ucicard torna per una nuova settimana. La decisione è ovviamente legata alla buona risposta del pubblico durante gli ultimi 7 giorni.

Ma diamo una lettura al comunicato ufficiale appena diramato da UCI Cinemas.

Torna a grande richiesta negli UCI Cinemas la Settimana SKIN ucicard e prosegue l’offerta Bar con il Menù MAXI per 2 Mangia, Bevi e Ricaricali!

La speciale promozione che dà a tutti i possessori di SKIN ucicard la possibilità di assistere agli spettacoli in 2D e 3D a un prezzo speciale è stata prorogata fino al 25 giugno. Sempre al 31 luglio la promozione al Bar che prevede il refill gratuito del menù Popcorn MAXI per due nello stesso giorno di acquisto.

Milano, 19 giugno 2019 – Negli UCI Cinemas continuano le promozioni dedicate ai possessori di SKIN ucicard e a tutti gli amanti dei Popcorn.

In tutte le multisala del Circuito UCI Cinemas è stata prorogata a grande richiesta la Settimana SKIN ucicard, la promozione dedicata ai titolari di una delle 3 carte fedeltà UCI Cinemas (SKIN Cinema, SKIN Student e SKIN Family), che potranno acquistare i propri biglietti a un prezzo ridotto fino a martedì 25 giugno. In particolare, sarà applicata una tariffa di soli 4,90 euro a biglietto per le proiezioni in 2D e in 3D in programma da lunedì a giovedì è di soli 5,90 euro a biglietto da venerdì a domenica.

Nelle multisala UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Luxe Venezia Marcon la promozione prevede l’offerta di 6,90 euro a biglietto, sia per le proiezioni in 2D sia in 3D valida da lunedì a giovedì.

È possibile usufruire delle tariffe speciali acquistando i biglietti presso le casse delle multisala UCI Cinemas, sul sito www.ucicinemas.it e tramite APP di UCI Cinemas. Per richiedere gratuitamente la tessera SKIN ucicard di UCI Cinemas è possibile visitare il sito www.skinucicard.it o rivolgersi al personale di cassa.

Prosegue inoltre fino al 31 luglio 2019 la promozione al Bar Mangia, Bevi e Ricaricali! dedicata agli amanti dei popcorn. Tutti i giorni acquistando un menù Popcorn MAXI per 2 si avrà diritto al refill gratuito sia dei Popcorn che delle bibite nello stesso giorno di acquisto.