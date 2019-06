M2 Pictures ha diffuso il primo trailer italiano di Escape Plan 3 – L’ultima Sfida, ultimo capitolo della saga action con protagonista Sylvester Stallone.

In questa nuova avventura, l’esperto di sicurezza nelle prigioni (Ray) affronterà una sfida a limite dell’impossibile. La prigione da cui dovrà evadere sarà l’inquietante Ohio State Reformatory, una vera prigione costruita nel lontano 1886. Nel frattempo però dovrà anche salvare due membri della sua squadra, ed affrontare una minaccia direttamente dal suo passato.

Escape Plan 3 – L’ultima Sfida è stato diretto da John Herzfeld. Nel cast Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King e Jin Zhang.

Sinossi. Escape Plan 3 – L’ultima sfida, capitolo conclusivo della fortunata serie action con Sylvester Stallone, vede Ray Breslin (Sylvester Stallone) e Trent DeRosa (Dave Bautista) unire le forze, insieme ad Hush (Curtis “50 Cent” Jackson), per salvare un membro del loro team (Jaime King), tenuta prigioniera in un penitenziario conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.

Al cinema dal 4 luglio 2019.