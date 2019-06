Con l’arrivo dell’estate il circuito UCI Cinemas è pronto a lanciare due nuovissime iniziative destinate ai suoi utenti.

Dal 13 al 19 giugno, UCI Cinemas lancia la settimana di SKIN Ucicard, una promozione dedicata a tutti i possessori della special card di UCI. Ma le sorprese estive non finiscono di certo qui. Da oggi, e fino al 31 luglio prossimo, gustose novità arrivano anche dal Bar di UCI.

Per avere maggiori informazioni sulle due promozioni, date una lettura al comunicato stampa ufficiale appena diramato da UCI Cinemas.

UCI Cinemas lancia due promozioni

La Settimana SKIN ucicard e l’offerta Bar con il Menù MAXI per 2 Mangia, Bevi e Ricaricali!

Milano, 13 maggio 2019 – Negli UCI Cinemas arrivano due promozioni che faranno felici i possessori di SKIN ucicard e tutti gli amanti dei Popcorn.

Dal 13 giugno in tutte le multisala del Circuito UCI Cinemas parte la Settimana SKIN ucicard, la promozione dedicata ai titolari di una delle 3 carte fedeltà UCI Cinemas (SKIN Cinema, SKIN Student e SKIN Family), che potranno acquistare i propri biglietti a un prezzo ridotto fino a mercoledì 19 giugno. In particolare, sarà applicata una tariffa di soli 4,90 euro a biglietto per le proiezioni in 2D e in 3D in programma da lunedì a giovedì è di soli 5,90 euro a biglietto da venerdì a domenica.

Nelle multisala UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Luxe Venezia Marcon la promozione prevede l’offerta di 6,90 euro a biglietto, sia per le proiezioni in 2D sia in 3D valida da lunedì a giovedì.

È possibile usufruire delle tariffe speciali acquistando i biglietti presso le casse delle multisala UCI Cinemas, sul sito www.ucicinemas.it e tramite APP di UCI Cinemas. Per richiedere gratuitamente la tessera SKIN ucicard di UCI Cinemas è possibile visitare il sito www.skinucicard.it o rivolgersi al personale di cassa.

A partire da domani, tutti i giorni fino al 31 luglio 2019, per gli amanti dei Popcorn arriva la promozione al Bar Mangia, Bevi e Ricaricali!, Acquistando un “Menù MAXI per 2” si avrà diritto al refill gratuito sia dei Popcorn che delle bibite nello stesso giorno di acquisto.