La prima parte dell’embargo che tiene a bada la stampa americana su Spider-Man: Far From Home è caduta, ed in attesa di leggere le recensioni complete, ecco alcuni commenti a caldo.

Dando una lettura veloce ad alcuni dei commenti più influenti della stampa americana (traduzioni ad opera di Badtaste), è possibile capire che Spider-Man: Far From Home potrebbe realmente essere il miglior Spider-Man movie di sempre. Nelle parole della stampa, tanto entusiasmo per le sorprese mostrate nei post-credits, la gestione del dopo Avengers: Endgame, il ruolo di Mysterio, e la chimica tra Peter Parker ed MJ.

Ma diamo una lettura ad alcuni commenti (ovviamente con zero spoiler).