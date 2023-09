Il trailer di V/H/S/85, il nuovo capitolo della saga horror

L’emittente televisiva Shudder ha da poco diffuso in rete il trailer di V/H/S/85, il nuovo terrificante capitolo della famosa saga antologica.

Tra i prodotti anni duemila più apprezzati dagli amanti di genere, la saga V/H/S (qui il trailer del precedente capitolo) tornerà a spaventare il suo pubblico con un nuovo capitolo, questa volta ambientato negli anni novanta. Il film troverà spazio nel catalogo di Shudder dal 6 ottobre. Questa è la sinossi ufficiale:

“V/H/S/85 conduce gli spettatori in un viaggio nelle viscere più oscure dei dimenticati anni Ottanta. Attraverso un documentario televisivo emergono cinque storie terrificanti: degli scienziati osservano un insolito bambino ossessionato dalla sua televisione, dei ragazzini s’imbarcano in un’avventura con gli sci d’acqua sul lago, una troupe televisiva lotta per sopravvivere a un disastro naturale, l’alba delle registrazioni video risveglia qualcosa di terrificante, e un sogno mortale viene catturato su nastro. I sinistri segreti degli anni Ottanta prendono vita in un modo che non avete mai visto prima.”

Tra i registi di V/H/S/85 ci sarà spazio per David Bruckner (The Ritual, The Night House, Hellraiser), Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange, The Black Phone), Gigi Saul Guerrero (México Bárbaro, ABC’s of Death 2½, Bingo Hell), Natasha Kermani (Imitation Girl, Lucky, Abraham’s Boys) e Mike P. Nelson (Summer School, The Domestics, Wrong Turn).

Il cast vedrà la presenza di Freddy Rodríguez, James Ransone, Jordan Belfi, Dani Deetté, Chelsey Grant, Alex Galick, Justen Jones, Marcio Moreno, Ari Gallegos, Forrest Hartl, Felipe de Lara, Anna Sundberg, Eric Pierson, Tyler Noble, Duffy McManus, Nicholas Krekeler, Tom Reed e Anna Hashizume.