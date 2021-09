V/H/S/94: il terrificante trailer del nuovo capitolo della saga horror

Il nuovo capitolo della famosa saga horror V/H/S si è finalmente palesato al pubblico della rete, il primo trailer di V/H/S/94 è stato infatti pubblicato oggi in esclusiva da IGN.

Capace di attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di horror nel 2012, la saga horror antologica V/H/S è pronta a tornare più spaventosa che mai, questa volta però attraverso il servizio digitale americano Shudder. Il lancio ufficiale di V/H/S/94 è atteso per il 6 ottobre 2021, ma nell’attesa si è già fatto apprezzare dalla stampa attraverso le prime mondiali avvenute al Fantastic Fest prima, e successivamente al West Coast Premiere at Beyond Fest.

Il nuovo film è sviluppato da David Bruckner, in compagnia di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella, tutti impegnati anche in veste di produttori. Tra i registi impegnati in cabina di regia spazio per Simon Barrett (You’re Next, The Guest), il regista horror indonesiano Timo Tjahjanto (La notte su di noi) e l’esordiente Chloe Okuno (corto Slut).

Brad Miska e Tom Owen del sito Bloody Disgusting, co-creatori del franchise, ha prodotto il reboot con Josh Goldbloom e Parinda Patel della neonata casa di produzione Cinepocalypse Productions in collaborazione con Studio71.