I Marvel Studios hanno svelato i piani di rilascio su Disney+ delle serie Daredevil: Born Again, Ironheart e Agatha All Along.

Mentre il Festival di Cannes ha aperto i battenti quest’oggi, dall’altra parte del pianeta i Marvel Studios hanno presentato – durante i classici upfront della Disney – le serie più attese in arrivo su Disney+ dalla prossima stagione televisiva.

Ebbene, Agatha: Darkhold Diaries s’intitolerà (lo studios in un video gioca con i tanti cambi di titolo avvenuti nel corso del tempo) Agatha All Along, ed approderà sulla piattaforma digitale dal 18 settembre con i primi due episodi, i restanti a cadenza settimanale. Daredevil: Born Again, invece, sarà disponibile da marzo 2025, e nello stesso anno (qui non c’è una data precisa) sarà rilasciata la serie su Ironheart.

Agatha All Along, cosa sappiamo

La prima stagione dello spin-off di WandaVision con star Kathryn Hahn sarà composta da nove episodi. Jac Schaeffer, nel team dei produttori e a capo del gruppo di sceneggiatori, firmerà la regia di alcune puntate. Gli altri episodi saranno realizzati da Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg (A Friend of the Family).

Tra gli interpreti torneranno nel MCU Deborah Jo Rupp nel ruolo di Sharon Davis ed Emma Caulfield Ford in quello di Sarah Proctor. Il cast è poi composto da Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Negli episodi appariranno poi David Payton, David Lengel, Asif Ali, Amos Glick, Brian Brightman, Kate Forbes, Miles Gutierrez-Riley e Okwui Okpokwasil.

TRAMA: la serie vede la strega Agatha Harkness liberarsi finalmente da un incantesimo in cui era rimasta intrappolata. Ansiosa di tornare alle sue letali vecchie abitudini, Agatha scopre però di essere impotente. L’unica via d’uscita per lei è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri, con l’aiuto di uno o due improbabili compagni.

Daredevil: Born Again, cosa sappiamo

La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Genneya Walton, Lou Taylor Pucci, Ayelet Zurer.

Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner (qui gli ultimi aggiornamenti).

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

Ironheart, cosa sappiamo

La serie è stata scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese sono partite ad Atlanta dal mese di giugno. Prossimamente arriverà su Disney+.

NEL CAST Dominique Thorne, Anthony Ramos, Anji White, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Zoe Terakes, Sonia Denis, Paul Calderón, Cree Summer e Sacha Baron Cohen.

IRONHEART NEI FUMETTI: Il personaggio di Riri Williams ha debuttato nel 2016 su Invincible Iron Man, creata da Brian Michael Bendis (storia) e Mike Deodato (disegni). Nei fumetti, Riri è una ragazza afroamericana di 15 anni che costruisce una propria versione dell’armatura nella sua stanza del MIT (il Massachusetts Institute of Technology), sfruttando l’ingegneria inversa su una vecchia armatura di Stark. L’armatura è stata disegnata da Stefano Caselli. Nel Marvel Cinematic Universe ha debuttato nel film Black Panther: Wakanda Forever.

