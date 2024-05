Cannes 77: Meryl Streep ritira l’ambito premio alla carriera

Il Festival di Cannes è finalmente partito, ma l’evento principe della serata d’apertura è stato il premio alla carriera a Meryl Streep.

La serata inaugurale di Cannes 77 non poteva non cominciare con la grande classe di una delle migliori artiste del nostro tempo. Annunciato dallo scorso 2 maggio, infatti, il meritatissimo premio alla carriera a Meryl Streep è stato uno dei momenti più emozionanti degli ultimi anni sulla Croisette.

A presentare la leggendaria attrice americana sul palco del Grand Lumiere Theatre davanti a 2000 ospiti, tra cui l’intera giuria di Cannes 77, è stata un’altra grande interprete dei nostri tempi “Juliette Binoche“. L’attrice ha introdotto la Palma d’oro Onoraria 2024 così: “Hai cambiato il modo in cui guardiamo le donne“.

Salita sul palco, e visibilmente emozionata, la Streep ha dovuto attendere oltre due minuti di applausi scroscianti prima di poter ritirare e commentare il premio. Nel farlo ha voluto ricordare la sua ultima volta alla Croisette, quando aveva 40 anni, con tre figli da crescere ed una prospettiva di carriera da molti ritenuta verso il tramonto:

Questo premio è unico nel mondo del cinema e sono molto, molto onorata di riceverlo […] Pensavo che la mia carriera fosse finita – e questa non era un’aspettativa irrealistica per le attrici in quel momento. E l’unica ragione per cui sono qui stasera e perché tutto ciò è continuato è a causa degli artisti di grande talento con cui ho lavorato, inclusa Madame la President [Gerwig].”

In barba alle prospettive per quei tempi, la carriera della Streep ha contato 3 premi Oscar, 8 Golden Globes, 2 SAG Awards, oltre a onorificenze varie ai festival cinematografici di Berlino, Telluride e Toronto, senza dimenticare i premi alla carriera conferiti dall’AFI, dalla Film Society del Lincoln Center e dal Kennedy Center Honors. Inoltre, l’unica presenza della Streep sulla Croisette prima d’oggi risaliva al lontano 1988, ed in quell’occasione per ritirare il premio di Miglior Attrice per “Un Grido nella Notte” di Fred Schepisi.

Juliette Binoche remet une Palme d'or d'honneur à la "Dancing Queen" Meryl Streep 💃 C'est officiel, le 77e Festival de Cannes peut commencer ! #Cannes2024



—–



Juliette Binoche awards an honorary Palme d'or to "Dancing Queen" Meryl Streep 💃 It's official, the 77th Festival… pic.twitter.com/t3RQhuFuGW — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 14, 2024

FONTE: THR

Correlati