Il trailer di The Challenge, il film russo girato nello spazio a bordo della ISS

Finalmente online il full trailer del russo The Challenge, il primo film girato parzialmente nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La produzione di The Challenge è iniziata il 5 ottobre 2021 con la partenza della Soyuz verso la ISS. A bordo della navicella c’erano il cosmonauta Anton Shkaplerov, il regista Klim Shipenko e la protagonista Yulia Peresild. Le riprese si sono concluse il 17 ottobre per un totale di circa 30 ore di materiale girato, la troupe ha quindi fatto ritorno sulla terra a bordo della navicella guidata dal cosmonauta Oleg Novitsky, mentre Anton Shkaplerov è rimasto sulla Stazione Spaziale.

Il successso della produzione di The Challenge è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos, Channel One e lo studio Yellow, Black and White. Questa la sinossi:

Il cosmonauta Ivanov perde conoscenza mentre la navicella è in volo. I medici decidono che sarà necessario eseguire un intervento al cuore proprio a gravità zero. Il cardiochirurgo Zhenya Belyaeva, che non ha il tempo di crescere la figlia di tre anni, si sta preparando per il volo.

The Challenge

The Challenge è diretto da Klim Shipenko su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Bakur Bakuradze, Ivan Zamorov e Ilya Malakhova. Nel cast Yulia Peresild, Milos Bikovich, Vladimir Mashkov, Oleg Novitsky, Anton Shkaplerov, Pyotr Dubrov, Elena Valyushkina e Varvara Volodina. Il film è prodotto da Roscosmos, Channel One, START Studio, Yellow, Black and White e Algous Studio.

The Challenge sarà distribuito nelle sale russe dal prossimo 12 aprile, ancora non sappiamo se potrà essere distribuito anche qui in Italia.