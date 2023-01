Nella notte italiana sono arrivati nuovi aggiornamenti relativi alle condizioni di Jeremy Renner, vittima di un grave incidente avvenuto domenica mattina, e riportato da noi in questo articolo.

Attraverso un nuovo breve comunicato offerto dai portavoce della celebre star hollywoodiana, è noto che Jeremy è stato ieri sottoposto ad un intervento chirurgico, ed ora è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche, ma stabili. L’attore è attualmente cosciente ed in grado di parlare. La prognosi è ancora riservata, ma è stato comunicato che nell’incidente l’attore ha subito un trauma toracico ed una serie di ferite ortopediche. La famiglia di Jeremy Renner ha poi voluto ringraziare medici, pronto intervento e fan per l’aiuto offerto attraverso un comunicato.

IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA RENNER (via The Guardian):

“Vogliamo ringraziare gli incredibili dottori e infermieri che si prendono cura di lui, i vigili del fuoco e del pronto intervento di Truckee Meadows, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. Siamo incredibilmente commossi per l’affetto e il sostegno dei fan, lo apprezziamo molto.”

Tornando all’incidente. Un vicino di casa di Renner ha riferito che lo spazzaneve è passato accidentalmente sopra ad una delle gambe dell’attore, e che il primo soccorso è avvenuto grazie all’intervento di un secondo vicino – medico di professione – il quale è riuscito a fermare la copiosa fuoriuscita di sangue con un laccio emostatico fino all’arrivo dei paramedici.

Chiaramente vi offriremo nuovi aggiornamenti nel caso…