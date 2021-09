Lo spettacolare trailer di Spider-Man: No Way Home in versione IMAX

Il primo trailer di Spider-Man: No Way Home ha reso felici tanti fan dell’universo Marvel, ed è per questo che stamane vogliamo dargli ancora spazio, ma con una piccola variazione… con formato IMAX.

Il trailer, ovviamente senza sequenze inedite, rende solo più spettacolari le immagini già apprezzate sfruttando la straordinaria tecnologia IMAX. A diffondere il trailer è stato lo scorso 19 settembre l’account Youtube di 4K Clips And Trailers. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Il film contribuirà ad espandere il Marvel Cinematic Universe attraverso l’introduzione del Multiverso, argomento oramai sempre più centrale nel franchise.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.