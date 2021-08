Finalmente il primo spettacolare trailer di Spider-Man: No Way Home

Come più volte anticipato, l’introduzione al Multiverso sarà la chiave di volta di uno dei capitoli del Marvel Cinematic Universe più attesi. Nel teaser trailer, difatti, a scatenare le conseguenze della manipolazione del Multiverso sarà proprio la “guest star” Doctor Strange.

Dopo il leak approdato in rete nelle ultime ore, prontamente rimosso dalla Sony, il primo spettacolare trailer di Spider-Man: No Way Home è finalmente online.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.