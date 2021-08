L’attacco dei Giganti 4: gli ultimi episodi da gennaio 2022

È arrivata la notizia che molti appassionati di anime giapponesi in giro per il mondo aspettavano: gli ultimi episodi della serie L’attacco dei Giganti arriveranno a gennaio 2022.

L’annuncio è arrivato, come sempre in questi casi, attraverso il classico tweet ufficiale direttamente dal Giappone, con il quale si è anche ricordato che l’ultimo blocco episodico della fantastica saga animata si aprirà con l’episodio numero 76, dal titolo “Condemnation“.

⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔

進撃の巨人 The Final Season

第76話「断罪」

総合テレビ

2022年1月 放送開始予定

⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔



新作を前に「特別総集編」、

さらにリヴァイ、アニ、ミカサなどの視点で語られるオリジナルアニメも放送。#shingekihttps://t.co/rGTiVPA6JG — NHKアニメ (@nhk_animeworld) August 22, 2021

Il manga originale “Attack on Titan“, firmato da Hajime Isayama, ha esordito nel 2009 grazie alla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera.

Le ambientazioni dark-fantasy di L’attacco dei Giganti hanno raggiunto il cuore degli appassionati di genere in breve tempo ritagliandosi l’etichetta di cult. Successivamente al successo del manga sono state realizzate serie anime, la cui ultima stagione è fulcro di questa notizia, e film in live-action made in Japan. Nel 2018 è stata invece la Warner Bros a comunicare l’intenzione di affidare ad Andy Muschietti la regia dell’adattamento hollywoodiano, da allora però le notizie sono da ritenere frammentarie.

Attualmente è possibile trovare le prime tre stagioni della serie anime, i 3 film d’animazione ed il primo blocco episodico della quarta stagione su Netflix, ma anche su Amazon Prime Video.