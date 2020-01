Il trailer di New Mutants è in arrivo, ecco una nuova conferma

Il nuovo trailer del cinecomic New Mutants è in arrivo, a confermarlo un post social che sembra confermare giorno e orario d'arrivo in rete.

L'immagine apparsa in rete mostra una sorta di codice "0106200600", il quale scomposto sembra voler significare 06 Gennaio 2020 ore 06:00, ovvero orario relativo alla costa del Pacifico, quando in Italia saranno le 15 di domani.

New Mutants

Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

CAST: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

TRAMA: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 3 aprile 2020.