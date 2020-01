18 Regali: Recensione del film diretto da Francesco Amato

Abbiamo visto 18 Regali, film diretto da Francesco Amato, in uscita nelle sale dal 2 gennaio 2020. Questa è la nostra recensione.

18 regali prende le mosse da una vincenda reale: la storia di Elisa Girotto. E’ sempre difficile restituire la complessità della realtà tramite la pellicola cinematografica. L’esperienza si fa ancora più complicata poi se si decide di inserire elementi surreali, per forzare un incontro che risulta impossibile sin dal primo istante.

Quest’ “altra dimensione” non è una caduta momentanea di stile, bensì la base su cui si dispiega l’intera narrazione. La conseguenza è l’interruzione del processo di identificazione da parte dello spettatore nel momento in cui il regista ricorda che non si tratta di una situazione possibile. Da un lato è un atteggiamento non convenzionale, che dona un tocco di originalità ad un film che poteva ricadere nel banale. Allo stesso tempo viene impedito tuttavia un trasporto emotivo, in un processo che contrasta quella che sembra essere l’intenzione principale: emozionare. Il risultato non è purtroppo gradevole né per chi ricercava la lacrima facile, né per coloro che speravano nell’adattamento originale di una vicenda senz’altro commovente.

Il cast non è deludente: Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli entrano perfettamente nei propri personaggi, esplorandone i caratteri da cima a fondo. Il problema risiede piuttosto nei limiti che non possono superare e nei clichè cui sono sottoposti.

Troviamo infine una colonna sonora troppo presente, quasi invadente, protagonista di momenti in cui non è richiesta.

In conclusione possiamo definire questo prodotto come un film tipicamente italiano, che ricorda lontanamente le serie per famiglie che caratterizzano la nostra produzione; un film che cerca di elevarsi rispetto a luoghi comuni e situazioni stereotipate, senza grandi risultati; un film importante per ricordare una storia commovente, che non riesce però ad esprimerne il potenziale narrativo.

⭐⭐⭐