Golden Globes 2020 - Tarantino e 1917 dominano i premi

Nella notte sono stati assegnati i Golden Globes 2020 che hanno visto trionfare C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e il war movie 1917 diretto da Sam Mendes.

Il film di Tarantino si è aggiudicato, tra gli altri, il premio come miglior film commedia o musical e il premio per la sceneggiatura, mentre il film di Sam Mendes - vincitore del Golden Globe come miglior regista - ha trionfato nella categoria miglior film drammatico.

Come da previsione, Joaquin Phoenix ha vinto il Golden Globe come miglior attore per Joker, aprendosi definitivamente le porte per l'Oscar, mentre la controparte femminile se l'è aggiudicata Renée Zellweger per la sua interpretazione nel biopic Judy incentrato su Judy Garland.

Il coreano Parasite di Bong Joon-ho, già trionfatore a Cannes, ha vinto il premio come miglior film straniero, e anche per lui l'Oscar è ormai solo una formalità.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Golden Globe 2020:

Miglior Film - Drama: 1917

Miglior Attrice - Drama: Renee Zellweger, Judy

Miglior Attore - Drama: Joaquin Phoenix, Joker

Miglior Film - Musical o Commedia: C'era una volta a... Hollywood

Miglior attrice - Musical o Commedia: Awkwafina, The Farewell

Miglior attore - Musical o Commedia: Taron Egerton, Rocketman

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood

Miglior colonna sonora: Joker

Miglior Limited Series / TV Movie: Chernobyl

Miglior Performance di un'attrice in Limited Series / TV Movie: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior Regista: Sam Mendes, 1917

Miglior Attrice TV Series - Drama: Olivia Colman, The Crown

Miglior Performance di un'attrice non protagonista in una Limited Series / TV Movie: Patricia Arquette, The Act

Miglior Canzone Originale: I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Miglior Serie Tv - Comedy: Fleabag

Miglior Attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior Film d'Animazione: Missing Link

Miglior Sceneggiatura: C'era una volta a... Hollywood

Miglior Attore Serie Tv - Drama: Best Actor TV Series - Drama: Brian Cox, Succession

Miglior Film Straniero: Parasite

Miglior Attrice Serie Tv - Comedy: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior Serie Tv - Drama: Succession

Miglior Performance di un attore non protagonista in una Limited Series / TV Movie: Stellan Skarsgard, Chernobyl

Miglior Performance di un attore in una Limited Series / TV Movie: Russell Crowe, The Loudest Voice

Miglior Attore Serie Tv - Comedy: Ramy Yousef, Ramy