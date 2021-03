L’intrigante trailer dell’indie sci-fi intitolato The Tangle

Sono stati diffusi in rete il trailer e il poster dell’intrigante sci-fi indipendente intitolato The Tangle.

The Tangle segna il debutto alla regia di Christopher Soren Kelly, nel cast annoveriamo Joshua Bitton, Christopher Soren Kelly, Jessica Graham, Nicole da Silva, Anil Kumar, Mary Jane Wells e Bel Deliá.

Il fim è ambientato in un futuro in cui dei minuscoli droni (microdroni) sono diffusi nell’aria, nell’acqua e, addirittura, nel nostro sangue. In questo contesto nessuno ha la possibilità di mantenere un segreto, a meno che lo stesso non venga immagazzinato nel proprio SOL, acronimo di “Secure OnTangle”, ovvero un disco rigido crittografato quantistico impiantato nel cervello. Questa la sinossi ufficiale.

Un’agenzia governativa segreta chiamata ASP (Army of Simply Purity) sorveglia il Tangle dall’interno di tecnologiche stanze sicure, luoghi impermeabili ai nanobot che compongono il Tangle. Quando l’agente sul campo dell’ASP, Margot Foster, viene assassinata risulta essere il primo omicidio in California in tre anni. Il principale sospettato è Carter Carmine, un investigatore privato che collaborava con gli agenti dell’ASP su un programma chiamato Cleopatra Squad. Ma Cleopatra Squad ha anche creato The Tangle.

La distribuzione di The Tangle è prevista in VOD a partire dal 19 marzo, al momento non è dato sapere se il film potrà essere distribuito anche in lingua Italiana.