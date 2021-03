La Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson collaborerà con Netflix per la produzione di un fantasy movie dal titolo Teddy and the Guardians of the Night.

Il film si ispirerà ad un’illustrazione creata dall’artista fantasy greco Alex Panagopoulos che raffigura un orsacchiotto di peluche intento a proteggere un bambino addormentato serenamente da una minacciosa creatura nella sua camera da letto. Netflix, che ha acquisito da poco i diritti per la realizzazione del film, ha già pubblicato la prima sinossi del film:

“In Teddy and the Guardians of the Night, orsacchiotti di peluche da tutto il mondo si animano in segreto per proteggere i bambini dalle insidie della notte.”

Josh Stolberg e Bobby Florsheim sono stati ingaggiati per riscrivere la sceneggiatura, che era stata già abbozzata da Luke Passmore. La FlynnPictureCo di Beau Flynn farà parte del team di produzione, con Netflix e Seven Buck Productions.