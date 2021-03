Kenneth Branagh dirigerà un biopic sui mitici Bee Gees

Il regista Kenneth Branagh dirigerà per la Paramount Pictures un biopic che ripercorrerà la straordinaria scalata al successo dei Bee Gees, celebre gruppo musicale degli anni ’60 e ’70.

A lungo inseguito dalla Amblin di Steven Spielberg, il film è passato solo di recente nelle mani della Paramount Pictures, il cui primo passo è stato quello di affidare la regia ad un regista del calibro di Kenneth Branagh (Thor). Secondo il The Hollywood Reporter, il film sarà prodotto dallo specialista di genere Graham King (Bohemian Rhapsody), con Ben Elton impegnato nella stesura della sceneggiatura. GK Films, Amblin Entertainment e Sister faranno comunque parte del processo produttivo del biopic.

I Bee Gees hanno fatto la storia della musica pop degli anni ’60 e ’70, componendo brani musicali che rimarranno per sempre nella memoria quali “How Can You Mend a Broken Heart“, “Too Much Heaven“, “Nights on Broadway” e “Stayin ‘Alive“. Gibb Barry è l’unico membro al momento vivo del gruppo, Robin e Maurice sono morti rispettivamente nel 2003 e nel 2012.