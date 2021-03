In questo nostro articolo odierno proveremo a dare qualche consiglio su quelli che sono i film da vedere assolutamente sulle piattaforme digitali Prime Video e Netflix, e lo facciamo attraverso una breve, ma dettagliata, analisi dei consigli proposti.

Tra le uscite recenti su Prime Video e le novità più attese di marzo su Netflix, sono ormai davvero tantissimi i film che è possibile guardare in ogni momento sulle due piattaforme di streaming più conosciute al mondo. Pellicole che vengono addirittura prodotte e rilasciate direttamente dai due colossi, che stanno indubbiamente cambiando il modo in cui oggigiorno si fruisce del cinema. Comodamente seduti sul proprio divano di casa, infatti, ci si può immergere in maratone cinematografiche interminabili, scegliendo soltanto quelli che – almeno sulla carta – dovrebbero essere i migliori film da vedere. In questo articolo cercheremo dunque di citare alcuni dei titoli più interessanti presenti su Netflix e Prime Video, molti dei quali rilasciati più o meno di recente.

Impossibile non iniziare da un film italiano che sta ricevendo ottimi riscontri a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora: si tratta de La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti e magistralmente interpretato da Sophia Loren, che potrebbe concorrere anche agli Oscar 2021. Nel frattempo, però, il premio più ambito se lo è aggiudicato Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, che insieme a Diane Warren e Nicolò Agliardi ha scritto il brano Io sì (Seen), premiato come miglior canzone originale. Il film, rilasciato da Netflix alla fine del 2020 nella sezione drammatica, racconta la storia di “una sopravvissuta all’Olocausto (Sophia Loren) che ospita bambini in difficoltà e stringe un’amicizia inattesa con un ragazzino di strada che l’ha derubata (Ibrahima Gueye)”. Un film toccante che parla di amore per il prossimo, di integrazione, fiducia e amicizia.

E sempre per rimanere nella categoria drammi di Netflix, un altro film attesissimo e rilasciato recentemente sulla piattaforma – che lo ha acquistato dal Festival di Toronto – è Malcolm & Marie, diretto da Sam Levinson e interpretato da Zendaya e John David Washington, che sono proprio gli unici due personaggi presenti nella pellicola. La storia, interamente girata in bianco e nero in un’unica location, racconta infatti la resa dei conti tra un regista e sua moglie, che al ritorno dall’anteprima del film di lui si lascia andare ad un lungo e intenso litigio, sfogando tensioni represse e rivelazioni scioccanti, in un confronto tra cinema e vita estremamente doloroso. Superba la fotografia, notevole la regia, magistrale l’interpretazione dei due attori, ottima la sceneggiatura; anche se – al contrario ad esempio di Storia di un matrimonio (che ovviamente consigliamo) – manca forse un po’ di quella autenticità che nei dialoghi tra i due attori viene menzionata quasi fino alla nausea. È un film che vale però la pena guardare, anche solo per gli elementi tecnici citati in precedenza e per due scene di straordinaria intensità: il confronto nella vasca da bagno e il monologo finale della protagonista.

Per quanto riguarda i drama che raccontano invece storie di gioco, peraltro basate su fatti accaduti realmente, nell’elenco dei film da vedere su Prime e Netflix è impossibile non menzionare rispettivamente Molly’s Game, con protagonista la bravissima Jessica Chastain, e 21, interpretato dal grandissimo Kevin Spacey. Il primo, diretto da Aaron Sorkin e che vede nel cast anche Idris Elba e Kevin Costner, racconta la storia vera di un’ex sciatrice professionista finita a gestire partite di poker tra i ricchi e – in alcuni casi – famosi di Hollywood. Il secondo è invece basato sulle vicende del MIT Blackjack Team, il gruppo di studenti che tra il 1989 e il 1990 sbancò diversi casinò ricorrendo alla tecnica del conteggio delle carte. Due pellicole non recentissime, ma da inserire indubbiamente tra i migliori film da vedere, soprattutto per gli amanti del genere.

Rimanendo su Prime e sulle uscite meno recenti, nella sezione thriller è d’obbligo citare Joker e la straordinaria interpretazione che è valsa a Joaquin Phoenix l’Oscar 2020 come miglior attore protagonista. Il film si è inoltre aggiudicato il Leone D’Oro a Venezia, due Bafta, due Golden Globe e un altro Oscar (miglior colonna sonora) sulle undici candidature totali. Una pellicola inquietante, a tratti disturbante, che è davvero difficile giudicare separandola dalla superba prova attoriale del suo protagonista.

Tornando invece per un attimo su Netflix e soprattutto su Aaron Sorkin, da segnalare è anche il suo ultimo lavoro: Il Processo ai Chicago 7, che racconta la storia vera del procedimento penale che vide coinvolto un gruppo di attivisti contro la guerra in Vietnam, che nel 1968 venne accusato di aver provocato e alimentato lo scontro tra la Guardia Nazionale e i manifestanti.

E per rimanere in tema di storie vere, legate soprattutto ad alcune vicende delicate che hanno interessato gli Stati Uniti, da non perdere è anche The Report, su Prime, interpretato dal bravissimo Adam Driver nei panni di Daniel Jones, funzionario del governo e membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein, che scoprì le brutali e inefficaci tecniche di interrogatorio usate dalla CIA dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Cambiando completamente genere e spostandoci sul musical, tra i nostri consigli non può mancare The Prom, che abbiamo anche già recensito, uscito su Netflix alla fine del 2020. Sicuramente non un capolavoro e a tratti pieno di cliché, ma basta citare il cast per comprendere che le due ore spese a guardarlo non sono comunque sprecate: Maryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington, James Corden e Jo Ellen Pellman.

Infine, vorremmo chiudere questo elenco di migliori film da vedere consigliando due documentari per parte: I’m Greta e Ferro su Prime, Becoming e Inside Bill’s Brain su Netflix. Quattro storie biografiche, di altrettanti personaggi completamente diversi tra loro, ma che attraverso il racconto delle loro esperienze personali e professionali, di successo ma non prive di drammi, lanciano dei messaggi potenti: su come abitare questo pianeta in modo sostenibile e consapevole, come nel caso di Greta Thunberg e Bill Gates, e su come non perdere mai la speranza in se stessi e nelle proprie capacità, nonostante tutte le difficoltà che la vita pone davanti, come raccontano le storie di Tiziano Ferro e Michelle Obama.