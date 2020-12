The Prom è il nuovo film Netflix, diretto da Ryan Murphy, e tratto dall’omonimo musical ideato da Chad Beguelin e Bob Martin, sceneggiatori anche della pellicola. Questa è la recensione.

Nel cast stellare troviamo Maryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Jo Ellen Pellman, Kerry Washington e Arina BeBose.

Dee Dee e Barry sono due star di Broadway in declino che, grazie al tam tam mediatico, scoprono Emma, una liceale lesbica a cui è stato impedito di partecipare la ballo studentesco con la sua ragazza. Decidono quindi di volare insieme a tutta la loro troupe in Indiana per aiutare Emma, ma soprattutto per farsi un po’ di pubblicità. Tale evento darà ad Emma e molti altri la forza di far valere i proprio diritti.

La storia di Emma è un grido, un manifesto all’inclusione, all’accettazione del diverso. Nonostante una trama non molto originale, il ritmo di The Prom è crescente e il messaggio arriva al pubblico in maniera diretta.

Forse un po’ troppo ricco di clichè, The Prom ha tutte le caratteristiche tipiche di una pellicola per adolescenti: la cittadina sperduta e bigotta, una protagonista emarginata in cerca di riscatto, e un gruppo di celebrità in declino che colgono egoisticamente l’occasione per farsi buona pubblicità. Nonostante ciò però durante la visione si crea comunque un legame empatico con i personaggi e si è molto coinvolti dal continuo susseguirsi di momento musicali. Ogni evento è rimarcato da una traccia di una tracklist tutta inedita e molto curata sotto molti aspetti.

Quella che inizialmente essere la storia del ricatto di Emma, diviene con il passare dei minuti la storia di chiunque abbia un conto in sospeso con l’accettazione del proprio passato. Il cast di tutto rispetto incarna a pieno i personaggi rimarcando tutte le sfaccettature più disparate permettendo di apprezzare a 360° tutte le storie.

La fotografia a cura di Matthew Libatique è luminosa, brillante e rimarca i focus dell’attenzione.

Considerati comunque i numerosi pregi di The Prom, giunti ai titoli di coda un dubbio permane: sembra di aver appena finito un film già visto più volte, a cui manca quel guizzo narrativo che lo avrebbe trasformato in un vero e proprio inno all’inclusività.