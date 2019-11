Oggi, per la nostra rubrica Sci-Fi World, vi presentiamo il trailer di Maggots, film indipendente a forti tinte horror di Neil Meschino, divertente omaggio alle pellicole basso budget tipiche degli anni '80.

In Maggots sono presenti dei giganteschi vermi mutanti che terrorizzano un gruppo di ragazzi in un college. Questi studenti universitari stanno per scoprire le prove di queste orribili mutazioni, causate dall'inquinamento di un sito misterioso nelle vicinanze di New York. Purtroppo, durante la loro ricerca, verranno attaccati da questi giganteschi invertebrati, capaci di cibarsi anche dell'uomo, prima che possano diventare delle mosche pronte a conquistare il mondo.

Maggots è stato diretto da Neil Meschino, scritto dallo stesso Meschino, insieme a Clint Tuccio. Nel cast Lawrence George, Luke Pendley, Kasie Renee Yu, Julia Salka, Cal Corvino, James Murphy, Edward X Young.

Maggots verra distribuito su VOD il 22 dicembre prossimo e su Vimeo.