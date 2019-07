Ci siamo, tornano anche quest’anno i Macchianera Internet Awards, i celebri premi assegnati ai protagonisti del web, assegnati durante l’annuale Festa della Rete.

Premiazione che negli anni è divenuta punto di riferimento per gli amanti del web, i Macchianera Internet Awards mette da sempre a disposizione visibilità, notorietà e onore, ma principalmente permettono a voi utenti di scegliere ciò che realmente vale in rete.

In questa nuova edizione le categorie nel form di candidatura sono 32, ciononostante la regola permette ai votanti far valere la propria candidatura votando almeno per 8 categorie. La deadline per esprimere le proprie idee è l’8 settembre 2019, successivamente partirà la seconda fase, con le votazioni dei 10 candidati dalla rete. Ma andiamo un passo alla volta.

Anche quest’anno potrete scegliere di candidare Universal Movies in più categorie, e qui di seguito vi indichiamo quali categorie scegliere per noi.

Miglior Sito – (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it)

– (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it) Miglior Sito Televisivo – (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it)

– (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it) Miglior Sito Cinematografico – (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it)

– (copiare ed incollare https://www.universalmovies.it) Miglior Pagina Facebook – (copiare ed incollare http://www.facebook.com/unimoviesblog)

– (copiare ed incollare http://www.facebook.com/unimoviesblog) Miglior Tweeter – (copiare ed incollare http://www.twitter.com/unimoviesblog)

– (copiare ed incollare http://www.twitter.com/unimoviesblog) Miglior Instagrammer – ( copiare ed incollare http://www.instagram.com/unimoviesblog)

Come vedete le categorie a tema scelte per noi sono già 6, pertanto vi basterà votare per altre 2 categorie per raggiungere il minimo richiesto dal regolamento.

Nel ringraziarvi anticipatamente del supporto, diamo qui di seguito spazio al form di votazione appena rilasciato dal sito ufficiale Macchianera. Grazie!

Sto caricando…