VH1 ha diffuso questa notte un nuovo trailer di Scream: Resurrection, la terza stagione della serie tv prodotta da Mtv.

Come noto, la terza stagione sarà un completo reboot dello show creato da Mtv nel 2015. I nuovi episodi poggeranno le basi su una nuova storia, un nuovo cast, ed un ritorno alle origini. Torna la maschera di Ghostface assente nelle prime due stagioni, così come è tornata la celebre voce di Roger Jackson, già protagonista della saga cinematografica.

Il nuovo cast vedrà tra i protagonisti Mary J. Blige (The Umbrella Academy), RJ Cyler (Black Lightning), Keke Palmer (Scream Queens), Tyler Posey (Teen Wolf), C.J. Wallace (Notorious), il rapper Tyga e Giullian Yao Gioiello (Iron Fist).

La nuova stagione sarà composta da 6 episodi, i quali andranno in onda in tre serate consecutive dal prossimo 8 luglio. La trama del nuovo reboot sarà incentrata sull’atleta Deion Elliot (Cyler), il cui oscuro passato fa ritorno per perseguitare sia lui che i suoi amici.

A trasmettere la serie tv sarà il canale satellitare VH1.