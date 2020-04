Topo Gigio: La nuova serie in onda dal 9 aprile

Circa due anni fa vi abbiamo parlato dello sviluppo di una nuova serie tv dedicata al celebre Topo Gigio (qui l'articolo), ciononostante da allora non sono circolate nuove notizie in merito... almeno fino ad oggi.

Attraverso un breve comunicato, infatti, è stata rivelata la data di trasmissione del nuovo show: ebbene, Topo Gigio tornerà in tv a partire dal 9 aprile su Rai Play.

Inizialmente la messa in onda delle nuove puntate è stata programmata verso la fine del 2020, ma Manlio Castagna, uno degli autori della serie, ha annunciato sul suo profilo Facebook che la serie debutterà tra pochi giorni sulla piattaforma digitale della rete Rai.

Secondo le prime informazioni certe, la nuova serie non sarà un sequel dell'anime a lui dedicato, e andato in onda negli anni '90. Nelle nuove avventure, infatti, il famoso topo creato da Maria Perego sarà in compagnia di una bambina di nome Zoe, e assieme gireranno il mondo per salvare cuccioli in pericolo.

La serie è totalmente creata da un team italiano, in quanto è stata prodotta dalla società Movimenti Production, e scritta da un team di sceneggiatori e scrittori scelti da Book on a Tree, diretti da Vito di Domenico. Le animazioni sono state curate da DogHead Animation, per Rai Ragazzi e Topo Gigio SRL, per la regia di Giorgio Scorza e Davide Rosio.

La nuova serie di Topo Gigio sarà disponibile dal 9 aprile su Rai Play, e successivamente su Rai YoYo.

