Gwyneth Paltrow consiglia i migliori vibratori da comprare

L'attrice Gwyneth Paltrow in questi giorni è tornata al centro dell'attenzione sui social, e stavolta grazie ad una lista di vibratori da comprare assolutamente.

Il premio Oscar Gwyneth Paltrow sembra aver preso gusto nel vendere prodotti da lei firmati, e destinati ad un pubblico abbastanza adulto. Ed è così che, dopo la messa in vendita di una candela al profumo della sua vagina, arriva la lista dei vibratori migliori da utilizzare durante i momenti di noia da quarantena obbligata.

"I migliori vibatori per il piacere da solisti o per giochi con il partner". E' questo il messaggio presente su Goop, il sito commerciale aperto da Gwyneth Paltrow che, per evitare la noia, propone un elenco di sex toys da utilizzare in tempi difficili.

Tra i vibratori consigliati, ce ne sono molti di ultima generazione, l'attrice consiglia il Nova We-Vibe, a forma di coniglio (149 dollari), ed il The Womanizer, il più silenzioso in commercio (199 dollari).

Non resta che collegarvi al sito, ed ordinare il vostro giochino... firmato da Gwyneth Paltrow.