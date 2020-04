Online il primo trailer di Fear the Walking Dead 6

AMC ha lanciato in rete il primo trailer relativo alla sesta stagione di Fear the Walking Dead, spin-off della storica serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Trovate il breve trailer in fondo al nostro articolo. Ricordiamo che nella sesta stagione, in onda su AMC dalla prossima estate, farà il proprio esordio un nuovo importante personaggio, per l'occasione interpretato dalla giovanissima Zoe Colletti.

Ricordiamo che in Italia è ancora attesa la quinta stagione.

FEAR THE WALKING DEAD

PRODUZIONE : La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert.

: La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. CAST : Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.

: Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David. TRAMA : Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo.

: Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo. IN TV: Su AMC dalla prossima estate.

IL TRAILER