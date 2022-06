Incredibile ma vero, Top Gun: Maverick ha rotto il muro del miliardo di dollari di incasso nel Box Office Worldwide.

Il divo di Hollywood “Tom Cruise” è da sempre sinonimo di successo al botteghino, pertanto non dovrebbe sorprendere il risultato ottenuto da Top Gun: Maverick fino ad oggi, ciononostante di questi tempi incassare 1 miliardo di dollari non è cosa da tutti.

Lo straordinario traguardo (1.006 miliardi di dollari per l’esattezza) è arrivato attraverso un passaparola importante, ma anche in virtù del fatto che la critica è sembrata compatta nel promuovere un sequel che francamente nessuno, tranne lo stesso Cruise, sembrava voler vedere al cinema. A prescindere dai motivi del successo, Top Gun: Maverick sta mettendo tutti d’accordo, e in un modo assolutamente straordinario.

Nel weekend nordamericano il film ha raccolto altri 30.5 milioni di dollari (al pari di Elvis in prima posizione), per un totale di 521.72 milioni, mentre dai mercati internazionali il bottino è ora giunto a quota 484.7 milioni, va da sè che il totale, come segnalato in precedenza, è balzato a 1.006 miliardi Worldwide. Statisticamente si tratta della prima volta di Tom Cruise sopra il miliardo, e della seconda volta dopo lo scoppio della pandemia che quota 1 miliardo è stata intaccata, in precedenza solo Spider-Man: No Way Home ci era riuscito.

Fonte: BoxOfficeMojo