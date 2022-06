Box Office Italia: Elvis vince un weekend dal sapore estivo

Il biopic Elvis ha vinto il Box Office Italia in un weekend dai toni già molto estivi, e senza neppure raggiungere la quota del milione.

Diversamente da quanto accaduto nel Nord America (qui i dati del Box Office Usa), dove il biopic ha raggiunto risultati importanti, Elvis qui in Italia si è limitato a tenere la testa della classifica senza però strafare. Solo 718 mila euro sono bastati, infatti, per vincere il Box Office Italia e tenere dietro tutti gli altri film in programmazione; a tal proposito va anche ricordato che il film ha esordito di mercoledì, pertanto l’incasso complessivo in cinque giorni è valso 878 mila euro.

Lightyear – La vera storia di Buzz è scivolato in seconda posizione con un incasso di 427 mila euro, ed un totale di 1.66 milioni. La terza posizione è andata, invece, a Top Gun: Maverick con 384 mila euro incassati nel weekend, e 10.15 milioni complessivamente. Nel resto della classifica si registra il quarto posto di Jurassic World il Dominio con 362 mila euro (totale 6.88 milioni) ed il quinto della new entry The Black Phone con 229 mila euro in quattro giorni e 278 mila da mercoledì.

Fonte: Cinetel