Il Box Office Usa torna a ruggire, o meglio a rockeggiare. Elvis e Top Gun: Maverick hanno vinto appaiati il weekend con oltre 30 milioni.

In un weekend da considerare straordinario per la quantità di scelte presenti nella programmazione, Elvis ha totalizzato un incasso all’esordio di 30.5 milioni di dollari, al pari del mai domo Top Gun: Maverick. Ovviamente il vincitore sarà decretato nella giornata di lunedì, ovvero quando i dati del botteghino saranno ritenuti ufficiali.

Il biopic di Baz Luhrmann dedicato al leggendario re del rock’n’roll ha centrato la parte inferiore delle previsioni del venerdì, tanto basta per posizionarsi in testa. Chiaramente buona parte degli incassi sono arrivati dal pubblico più adulto (+35 anni), e grazie al buon passaparola dovuto da un punteggio molto alto al CinemaScore (A-). Nei mercati internazionali in cui ha esordito il film ha raccolto 20 milioni.

Come anticipato, Top Gun: Maverick ha condiviso (almeno per il momento) la prima posizione del Box Office Usa con Elvis, e lo ha fatto regalandosi un altro calo estremamente ridotto (-32%). In totale il film ha raccolto in patria la bellezza di 521.72 milioni, ed un totale globale che ora ha raggiunto l’incredibile cifra di 1 miliardo di dollari, nessun film ha incassato di più in questo 2022, compresi The Batman e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Jurassic World il Dominio si è posizionato al terzo posto con un nuovo incasso da 26.4 milioni di dollari, ed un totale domestico di 302.7 milioni. A livello globale il nuovo capitolo della saga Jurassic World ha raccolto 746.6 milioni. The Black Phone ha esordito al quarto posto con 23.3 milioni di dollari, davanti ad altri film di genere quali Candyman (22 milioni) e Old (16.8 milioni), ma subito dietro The Conjuring – Per ordine del Diavolo (24.1 milioni).

Lightyear – La vera storia di Buzz ha continuato a deludere anche nel suo secondo weekend nordamericano: l’incasso maturato nell’ultima tre giorni è stato 17.6 milioni di dollari, con un calo netto del 65% rispetto a sette giorni fa, ed un totale deficitario di 88.77 milioni.

Fonte: BoxOfficePro