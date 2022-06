Un nuovo poster internazionale dal cinecomic Black Adam

Warner Bros ha condiviso con la rete un nuovo poster internazionale di Black Adam, il cinecomic DC con protagonista Dwayne Johnson.

Il poster in questione mostra il protagonista della pellicola “Black Adam” in compagnia di alcuni membri della celebre Justice Society of America (Hawkman in testa). Ricordiamo che il cinecomic sarà disponibile per le sale italiane a partire dal 20 ottobre prossimo, e dovrebbe dar vita ad un nuovo importante passaggio per il franchise Warner Bros noto come DC Extended Universe.

Ecco il tweet in cui è presente il poster in questione:

WOW! #BlackAdam



Nova arte promocional oficial de Adão Negro pic.twitter.com/gJ2fUTDPFj — DCVERSO (@DCverso1) June 21, 2022

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. USCITA: Il film arriverà nelle sale Usa dal 21 ottobre 2022. In Italia dal 20 ottobre.