L’atteso biopic Elvis ha chiuso in testa il venerdì di cinema nel Box Office Usa, secondo invece il sorprendente horror The Black Phone.

Contrariamente alle stime pre-opening (qui nel dettaglio), Elvis sembra indirizzato a vincere il botteghino nordamericano nel suo weekend d’esordio con un incasso stimato sopra i 30 milioni. Il biopic diretto da Baz Luhrmann ha infatti chiuso un opening day ieri da 12.7 milioni di dollari (anteprime incluse), finendo davanti a tutti gli altri film, con stime riviste al rialzo per l’intero weekend. A spingere positivamente sul risultato l’ottimo punteggio CinemaScore (A-), ma anche l’ottimo passaparola del pubblico, evidentemente soddisfatto dello spettacolo offerto da Austin Butler nei panni del mitico re del rock’n’roll.

The Black Phone ha incassato 10.2 milioni di dollari (anteprime incluse) al secondo posto, ed ora sembrerebbe viaggiare verso un weekend d’esordio molto vicino ai 30 milioni, più di quanto incassato da altri competitor quali Candyman e The Conjuring – Per Ordine del Diavolo.

La terza piazza del Box Office Usa venerdì è andata, invece, a Top Gun: Maverick con 8.3 milioni di dollari, con quasi mezzo miliardo incassato solo negli Usa, ed una stima di circa 27-29 milioni per il weekend in corso. Jurassic World il Dominio, infine, ha raccolto altri 7.4 milioni di dollari, per una stima nel weekend di 25 milioni circa.

