Box Office Usa: i dati delle anteprime di Elvis e Black Phone

Il biopic Elvis e l’horror Black Phone si apprestano a darsi battaglia nel loro weekend d’esordio, ma il Box Office Usa potrebbe non essere vinto da nessuno dei due.

Il The Hollywood Reporter ha svelato poco fa i dati di incasso relativo alle anteprime delle due novità in programmazione. Il biopic incentrato sul leggendario Elvis Presley ha raccolto ieri un incasso di 3.5 milioni di dollari, ed ora le previsioni d’esordio per il weekend sembrerebbero spingere la forbice tra i 25 ed i 30 milioni di dollari. Elvis è stato accolto positivamente dalla critica (81% di recensioni positive su RottenTomatoes) e questo potrebbe far pendere l’asticella dalla parte alta della previsione.

L’horror Black Phone ha invece piazzato un incasso nelle anteprime di circa 3 milioni di dollari, con un punteggio RottenTomatoes dell’87%. Tale combinazione di dati potrebbe spingere l’incasso nel weekend all’interno di una forbice 15/20 milioni, il tutto dipenderà dal passaparola.

Come anticipato nel primissimo paragrafo, le due new entries del weekend, però, potrebbero non avere il passo adatto a vincere il Box Office Usa. Secondo le previsioni, infatti, sia Top Gun: Maverick che Jurassic World il Dominio dovrebbero raccogliere un bottino stimato per il weekend di 30 milioni di dollari, ritagliandosi così un testa a testa per la vittoria finale. Ovviamente con i dati di incasso del venerdì si potranno avere stime più dettagliate.