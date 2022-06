In attesa di Westworld 4, un video riassuntivo delle passate stagioni

HBO la scorsa settimana ha condiviso in rete il trailer ufficiale di Westworld 4, ora la stessa emittente ha diffuso un utile video riassuntivo di ciò che è successo nelle precedenti stagioni.

Nel nuovo video, in poco più di tre minuti, avremo modo di fare un veloce recap degli avvenimenti più salienti che hanno toccato i protagonisti principali nelle tre passate stagioni.

WESTWORLD

PRODUZIONE: La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot. CAST: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La quarta stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel e James Marsden.

IN TV: La quarta stagione di Westworld, composta di otto episodi a cadenza settimanale, sarà presentata in anteprima su HBO e HBO Max. Il primo episodio sarà trasmesso a partire domenica 26 giugno. Qui in Italia i nuovi episodi, doppiati nella nostra lingua, saranno disponibili a partire dal 4 luglio prossimo in esclusiva su Sky Atlantic e on demand sulla piattoforma streaming NOW.