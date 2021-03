Tom Holland annuncia la fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono ufficialmente terminate, a confermarlo è stato il protagonista della pellicola “Tom Holland“.

Come sempre protagonista sui propri canali social, l’attore Tom Holland ha annunciato la fine delle riprese del terzo film dedicato al celebre supereroe Marvel. Nel post-social in questione, l’attore si è fatto fotografare in compagnia di Duffy Gaver, il personal trainer che lo ha accompagnato in questa nuova avventura. Trovate il post-social in fondo alla pagina.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina.

Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.