The Suicide Squad: Missione Suicida – Il trailer italiano e i poster dei personaggi

Sylvester Stallone è tornato ad aggiornare sullo stato della produzione di Rambo V: Last Blood, quinto capitolo della leggendaria saga cinematografica. La nuova foto, postata via Instagram, mostra il suo John Rambo alle prese con arco e frecce, proprio in pieno stile Green Arrow. Nel quinto capitolo della saga, John Rambo si dirigerà verso il confine con