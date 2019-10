La produzione di Venom 2 partirà a fine novembre, ma nel frattempo impazzano le voci relative alla presenza nel film di Spider-Man.

Dalle voci apparse in rete, la presenza di Spider-Man in Venom 2 sarebbe diventata una priorità della Sony da tempo, ma in maniera più pressante dopo il rinnovo del contratto con Disney sullo sfruttamento dell'Arrampicamuri Marvel al cinema (qui).

A dare ancora più senso alle voci, nella notte Tom Hardy (interprete di Eddie Brock in Venom) ha postato - poi rimosso - una foto dove indossava un costume di Spider-Man. Ovviamente in molti ci hanno visto un riferimento alla presenza dell'eroe in Venom 2, cavalcando così le voci di cui sopra vi parlavamo.

La foto è stata comunque salvata, e resa disponibile sul web, la potete apprezzare in fondo al nostro articolo.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis. Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson.

Non esiste una data di rilascio al momento.