Con la notizia relativa alla pace fatta tra Sony e Disney riguardo l'utilizzo di Spider-Man (qui), gli universi Marvel dei due studios potrebbero ora essere molto più vicini.

Secondo una fonte ripresa da We Got This Covered pare che, tra le clausole del nuovo contratto tra Sony e Disney sullo sfruttamento di Spider-Man al cinema, ce ne sia una che permetta ai primi di utilizzare riferimenti all'MCU nei propri film. Nel descrivere questa ipotetica clausola, la fonte ha aggiunto che Sony - se volesse - avrebbe il "potere" di citare l'MCU nei suoi film, ma SOLO se Tom Holland fosse parte del cast. Ovvero se nel prossimo Venom 2 fosse presente anche Spider-Man, allora in quel caso si potrebbero avere riferimento a ciò che è accaduto con Thanos.

La fonte specifica che i due universi cinematografici al momento non sono destinati ad incontrarsi, ma che potrebbe trattarsi solo di un primissimo approccio in vista di un futuro ipoteticamente più collaborativo tra Sony e Disney.

Allora siete pronti a vivere in un futuro in cui la connessione tra gli Universi Marvel sarà ancora più "simbiotica"?