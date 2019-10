Non si ferma la corsa trionfante di Joker nel Box Office Italia, e l'incasso del suo secondo venerdì risulta ancora straordinario.

Nonostante la presenza di tante nuove proposte - lo spettacolare Gemini Man tra tutti - il cinecomic Joker non ha accennato a rallentare la sua corsa in testa al botteghino. Nella giornata di ieri, venerdì 11 ottobre, Joker ha incassato altri 1.15 milioni di euro, portando il bottino totale a quota 11.51 milioni. Ad oggi il film ha già raggiunto il quinto più alto incasso del 2019, davanti a Jumbo, e ad un passo da Spider-Man: Far From Home.

In seconda posizione si è riconfermato - da giovedì - Gemini Man. L'incasso dello sci-fi diretto da Ang Lee ha raccolto altri 150 mila euro, per un totale in due giorni di 253 mila euro. Difficile che il trend possa diventare positivo entro domenica.

La terza posizione è andata ieri a C'era una volta a... Hollywood, il cui incasso è stato 78 mila euro, per un totale comunque fantastico da 10.96 milioni. La quota degli 11 milioni cadrà proprio oggi.

La top five si è conclusa con Il Piccolo Yeti e la nuova proposta Non Succede... Ma se Succede, con il primo che ha incassato 48 mila euro (totale 967 mila) ed il secondo 45 mila euro (totale in due giorni di 70 mila).