Titolo e nuova data di uscita per Venom 2

Il sequel del cinecomic Venom è stato ufficialmente rinviata a causa della crescente emergenza Coronavirus.

Atteso nelle sale americane per il 2 ottobre 2020, Venom 2 approderà ora al cinema nel weekend che va dal 25 al 27 giugno del 2021. Ma c'è di più. Secondo il The Hollywood Reporter, la Sony ha ufficializzato anche il nuovo titolo del film, che sarà Venom: Let There Be Carnage.

Cosa pensate del nuovo titolo?

VENOM: LET THERE BE CARNAGE

PRODUZIONE : Il film sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson.

: Il film sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. CAST : Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. TRAMA : Non Definita

: Non Definita AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 25 giugno 2021.