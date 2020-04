HBO Max sarà negli Usa dal 27 maggio, ecco un promo

L'approdo del nuovo servizio digitale è atteso per il 27 maggio prossimo, e costerà agli utenti 14.99 dollari al mese. Il catalogo iniziale dovrebbe prevedere la presenza di oltre 10 mila contenuti storici targati HBO, tra questi Friends, The Big Bang Theory e South Park... ma non solo.

Tra i contenuti inediti già pronti al lancio, HBO Max conterrà Love Life con Anna Kendrick, il documentario On the Record ed una nuova serie dedicata ai mitici Looney Tunes.

Nel prossimo futuro HBO Max ospiterà numerosi contenuti esclusivi, tra questi citiamo quelli realizzati in collaborazione con la Bad Robot di J.J. Abrams, ossia Overlook (ispirato a The Shining di Stephen King), Duster (concepita da JJ Abrams) e la serie di Justice League Dark (tratta dai fumetti DC Comics).

IL PROMO